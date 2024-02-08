笑看天下：未能安內有軍援又如何

俄烏戰事本月24日滿兩年，烏克蘭去年「大反攻」失敗，兩軍戰事拉鋸。烏克蘭戲子總統澤連斯基雖然厚着臉皮四處伸手求援，可惜反應麻麻，加上美國國會阻撓批出軍事援助，烏克蘭軍火嚴重短缺。

之但係，烏克蘭似乎又命不該絕，或者可以話「命不該咁快就絕」。這話怎解？歐盟領袖本月1日喺比利時布魯塞爾舉行特別峰會，一致通過2024至2027年嘅歐盟預算內，共向烏克蘭提供500億歐元。對「山窮水盡」嘅烏克蘭，簡直係沙漠上迎來綠洲！

此外，烏克蘭將從西方國家盟友獲得「夢寐以求」嘅美國製F16戰機，援助方之一嘅荷蘭政府5日宣布，加碼提供6架戰機至總數24架。烏克蘭軍方同日宣稱，日後接收戰機時將獲得一款射程範圍最遠500公里嘅巡航導彈，提升遠程打擊。

之但係，打仗除了武器要先進，還有將領和軍心。老朽之前指澤連斯基曾要求武裝部隊總司令扎盧日內調任國防顧問，不過遭後者拒絕；澤連斯基據說已向扎盧日內表明，就算佢唔接受調任都會被解除職位。如傳言屬實，當係俄烏戰事兩年來烏克蘭軍事領導層最大嘅人事變動，之不過，消息於社交網站出現後，澤氏發言人和國防部同日否認報道，扎盧日內亦冇回應事件。

不認不認終需認，戲子總統澤連斯基4日首次公開回應高層大換血傳聞，承認抗俄戰事陷於膠着嘅情況下，考慮撤換一系列國家領導層，不單止係軍方單一範疇。據悉，消息一傳出，社交網上立刻湧現擁戴扎盧日內嘅聲音，基輔市長亦於Telegram呼籲「必須停止政府陰謀和內部鬥爭」。軍心如此不穩，短期內若未能「安內」仲點同俄軍開戰？