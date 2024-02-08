筆下風雲：球王為何討厭香港

美職球隊國際邁亞密訪港踢表演賽，本來是萬眾矚目的盛事，為求一睹球王美斯風采，港人大破慳囊。然而，乘興而來，敗興而返，美斯以肌肉有傷為由拒絕落場，全場「頭岳岳四圍望」，氣煞港人。更令人意難平的是，美斯轉頭便笑笑口去到日本作賽，更出席記招受訪，承認肌肉只有炎症，又指不能在港出賽是「不幸」。但觀乎其神情態度，完全沒有不幸意味，反而更證明他厚此薄彼，根本沒有將香港放在眼內。

面對香港和面對日本，球王態度截然不同，港人疑問的是，為何他好像很討厭香港似的？是酬金不足嗎？事實上，單是港府的贊助費便高達1,600萬元，即使港府撤回及主辦方放棄撥款，外傳香港開給國際邁亞密的酬金，也高達800萬至1,000萬美元。看來，問題極可能出在主辦方和球會，只以美斯號召力來「Cap水」，實際上美斯所得不多，合約亦有漏洞。當然，此亦跟其品格有關，他此舉不僅焫着香港，亦開罪內地，他要是真的重視球迷，豈會是如此態度？

高官事後一味表示失望，又責成文體旅局檢討，要求主辦方公開交代，但當初究竟怎麼商定合約，一直說不清究竟。很明顯，港府過於信賴主辦方，對合約不清不楚，自己做水魚也就罷了，最慘是令市民和旅客失望。有內地球迷氣得一腳踢爆美斯紙牌頭像，可見怨氣之大。

今次事件，對港府吹噓香港是盛事之都有極大打擊。香港連搞場球賽都一鑊泡，所謂國際大都會只是自欺欺人，在球王眼中，香港屁都不是。美斯「宿敵」C朗，早前原定與球隊造訪深圳上演表演賽，同樣因傷無法上陣。他最終也有出席記者會解釋和致歉，主辦方更向球迷退款。港府不能只說失望，應該迫令主辦方向購票人士回水。