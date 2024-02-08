龍吟虎嘯：美以難逃頭破血流

對美國拜登政府而言，俄烏之戰、巴以之戰都想盡快停火。俄烏之戰相對容易，只要美國狠下心，立刻停止軍援和經援，基輔政權就無力再打下去。比較麻煩和不受控的是巴以之戰，以色列總理內塔尼亞胡不聽總統拜登的，就算拜登能夠狠下心叫停對以色列的支持，也很難如願。

以色列有相當的力量把仗打下去。以色列強於烏克蘭，內塔尼亞胡強於烏克蘭總統澤連斯基，何況猶太集團的國際力量、在美力量深不可測。拜登擺不平他們，分分鐘會被他們擺平。除此之外，巴以之戰、紅海危機、中東局勢、伊斯蘭國家反以武裝組織及伊朗的抗擊，也令拜登不能狠下決心叫停以色列打到底。相反，美國還會進一步捲入戰事，要加大對以色列的支持。

約旦基地美軍被襲，造成3名軍人死亡、40多人受傷後，拜登雖然不敢攻打伊朗，擴大戰事，但展開了連續不斷的空襲伊拉克、敍利亞，殺死伊朗革命衞隊指揮官的報復行動。拜登政府和軍方直言不諱要報復，宣稱要為死傷的美軍報仇，讓敵人付出慘重代價。拜登政府的這個態度，與以色列的「十月七日被襲」大報復如出一轍，他還有規勸以色列停戰的底氣嗎？美國人的霸權和猶太復國主義是一樣的，都是要有仇必報，要加倍償還，甚至濫殺、滅絕。

巴以戰爭打了120多天，成為1948年猶太復國主義的「獨立戰爭」以後戰事持續時間最長、死傷軍人和平民最多的戰爭；現在每天都有狂轟濫炸、無差別殘殺，都有數十到百多人死傷。1948年後的1982年第一次黎巴嫩戰爭116天，2006年第二次黎巴嫩戰爭34天，1973年贖罪日戰爭19天，1967年六日戰爭6天。今次之所以打那麼久，是因為哈馬斯和其他反以武裝力量空前強大，世界格局發生了巨變，美國西方衰落，阿拉伯、伊斯蘭國家走強……美以難逃碰得頭破血流。