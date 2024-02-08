850萬大麻花扮狗糧 海運闖關

【本報訊】海關港口及海域科人員透過風險評估及資料分析，早前鎖定一個由泰國抵港的海運拼裝貨櫃。該貨櫃載有13批不同種類貨物，其中一批報稱為寵物食品。根據貨物資料，由於寄貨人及收貨人的業務性質與貨物性質不符，加上該批貨物來自高風險地區，因而引起海關懷疑。上月3日，關員檢查該個貨櫃，並在櫃內中間部分尋獲90包寵物食品，由於X光顯示貨物影像可疑，關員進一步打開包裝查看，揭發內藏經真空包裝、共重約40公斤的懷疑大麻花，估計市值約850萬元。

雖然寄貨資料顯示，該批貨物將被送往屯門一個工廈單位，但海關毒品調查科跟進案件時查證，相信有人刻意留下不實地址避查。海關其後從物流公司員工處得知，該批貨物會先被運至元朗一個貨櫃場作儲存，於是密切觀察情況發展，直至上月22日，一名報稱司機的55歲男子現身取貨，關員隨即把他拘捕。調查期間，該名男子報稱準備把該批貨物轉運到元朗另一貨櫃場暫存，他其後已獲准保釋候查。

村屋闢毒倉 拘無業兄妹 另外，海關於前日在荃灣寶豐路一帶緝毒，當晚截查一名28歲女子，在其手持紙袋內檢獲約50克懷疑霹靂可卡因，遂當場把她拘捕。關員其後押解她到附近一村屋單位搜查，再檢獲約3公斤懷疑可卡因、約150克懷疑霹靂可卡因、約200克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及一批懷疑包裝工具，同時拘捕單位內一名懷疑涉案的31歲男子，檢獲的毒品總值約340萬元。

根據調查，不法分子刻意利用偏遠村屋作為毒品儲存、包裝及分銷中心，並且以玩具盒等看似合法的物件掩人耳目，暗中把毒品供應予新界區用家。被捕人士自稱兄妹關係，同屬無業人士，他們已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，其中28歲女子被加控一項「販運危險藥物」罪，案件會於今日於西九龍裁判法院提堂。