行李清空離奇沉重 揭藏值1300萬氯胺酮

放夾層偷運來港 洋情侶機場落網 海關人員於前日在香港國際機場，替兩名由德國抵港的情侶清關，惟發現他們的行李被清空後仍異常沉重，經進一步檢查後，在行李夾層檢獲共重21公斤、市值共約1,300萬元的懷疑K仔，兩人涉嫌「販毒」被捕。據了解，疑犯抵港後會把行李送至酒店等候指示，海關正追查有關毒品的來源及流向，不排除有更多人被捕。

本周二上午，海關機場科人員替兩名由德國法蘭克福抵港的外籍男女清關，發現他們的寄艙行李被清空後，行李仍然異常沉重，於是進一步用X光機檢查其內部結構，並察覺影像可疑。關員隨即以更深入方式進行檢驗，最後在行李夾層尋獲4塊共重約21公斤、估計總值約1,300萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕兩人，案件交由海關毒品調查科跟進。

被捕男女俱25歲，均報稱任職倉務員，據悉屬情侶關係，他們抵港後會把行李運送至酒店，然後等待進一步指示。案件仍在調查，海關會繼續循毒品來源及流向展開追查，不排除稍後有更多人被捕。

近20年最大宗同類案件 調查人員表示，本案屬過去近20年來最大宗利用行李夾層偷運K仔入境的案件。販毒集團利用行李的內部結構，把毒品收藏在夾層內，企圖以情侶同行作掩飾，逃避海關截查。面對毒販層出不窮的收藏手法，海關配備精準先進的設備儀器，例如電子掃描系統、拉曼光譜儀等，協助關員有效快速地進行檢查，而今次行動相信已從源頭堵截該批毒品流入本港。

農曆新年將至，海關將會繼續加強執法，並會適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的航空旅客作清關檢查，以打擊毒品流入本港。