Tesla自炒撼壆 頭尾嚴重毀爛

【本報訊】昨日下午近3時，一輛Tesla電動車，沿九龍塘窩打老道往獅子山隧道方向行駛，當途經映月臺對開，疑因天雨路滑，車輛跣胎失控，繼而自炒撞壆。意外中，Tesla頭尾損毀，部分車殼碎片散落路面，姓周（42歲）女司機受驚沒有受傷，執法部門正就事故原因及經過展開調查。