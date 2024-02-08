白田邨縱火命案 無業漢2‧26判刑

【本報訊】中年無業漢於2021年在白田邨與女友爭執，在喝下數罐啤酒後揚言「要燒晒成條白田邨」，並於單位內縱火燒衣服。他及後與女友離開單位，濃煙卻一直蔓延，最終需召消防到場滅火。其中一名同層男住客為逃避濃煙爬出窗外，最終失足墮樓身亡，另有11名街坊須送院治理。該無業漢昨於高院承認誤殺及有意圖而縱火罪，法官聽取求情後，將被告收押至2月26日判刑。

涉案39歲被告陳光耀，報稱無業，過往有多項刑事損壞等案底。控罪指被告於2021年9月10日，在九龍深水埗白田邨13座誤殺男子李光（譯音），及於同日在13座一單位，無合法辯解用火摧毀或損壞屬於香港房屋委員會之財產，或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

辯稱受酒精影響犯案 辯方昨求情指，被告是愚蠢地犯案且深感後悔，事件亦令他畢生留下烙印。辯方又解釋被告受酒精影響犯案，但法官表明將以被告知悉其行為的後果作判刑基礎。案件編號：HCCC 260/2023