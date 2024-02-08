迪士尼過山車故障 12乘客一度被困

【本報訊】昨日下午3時許，香港迪士尼樂園有過山車懷疑故障，導致12名乘客一度被困。據了解，涉事的機動遊戲是名為「星戰極速穿梭」的室內過山車，事發一刻並無出現火花及煙霧。有圖片顯示，消防派出高空拯救專隊等人員入場營救，直至下午4時許，被困乘客全數獲救，事件中無人受傷，事故原因有待進一步調查。機電署發言人表示，已要求迪士尼樂園對有關過山車作全面檢查，在確保安全後才可重新開放，並就事故提交報告。

據一度被困的11歲小妹妹Coco表示，當時過山車並非在斜坡位置停下，職員隨即開燈協助乘客落車，同時作出廣播，指示被困遊客保持冷靜，以及安坐候援。雖然Coco不感驚慌，但聽到場內有個別小朋友受驚哭泣。另外，有專誠前來迪士尼樂園遊玩的內地旅客，得悉「星戰極速穿梭」過山車因故停駛後，對此十分失望。

疑列車「脫班」觸發停駛 迪士尼樂園發言人表示，下午約3時，星戰極速穿梭設施運作期間，因有賓客登車時間過長，導致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，導致設施暫停。演藝人員馬上協助乘客撤離，事件中無人受傷。其中一列載有12位乘客的列車，由於停靠位置需按樂園既定機制通知消防處到場協助。該列車的所有乘客約於4時15分安全自行離開列車。樂園對所有受影響的賓客致歉。樂園十分重視賓客和演藝人員的安全，即時暫停設施運作，進行全面檢查，待檢查完成後始重新開放設施。