劏房火婦人命危 消防：起因有可疑

七旬男戶主拒逃生 疑雲陣陣 荃灣沙咀道一唐樓劏房單位，昨日凌晨起火並冒出大量濃煙，驚動多名居民報案。消防趕至灌救，約近一小時把火勢撲熄，火警中6人送院，包括起火劏房的七旬男戶主及逃生倒地的中年女住戶，兩人俱昏迷，經救治後需要留醫，女住戶危殆；另有約半百居民需疏散暫避。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，案件已交由執法部門跟進。

昨日凌晨零時許，沙咀道325號一幢唐樓有單位起火，附近居民赫見火舌及濃煙，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊、開動一條喉及升起雲梯灌救，當消防員破門進入起火單位時，救出昏迷的姓羅（71歲）男戶主，另在5至6樓梯間，尋獲一名相信逃生時不支倒地、繼而失去意識的姓林（42歲）女住戶，隨即把她抬返地面急救。

消防花約50分鐘始把火勢撲熄，期間約有50名居民自行疏散至樓下暫避。獲救的羅翁及林婦經送院搶救後需要留醫，其中林婦情況危殆，而林婦的姓余（43歲）丈夫、18歲兒子和16歲女兒，以及一名姓陳（22歲）女住戶懷疑吸入濃煙不適，清醒由救護車送院治理。至於上址唐樓梯間、走廊俱嚴重熏黑，有窗戶更因高溫破裂。

久未開門 「你唔好阻我啦」 據了解，火場屬於唐樓低層一個「一開三」劏房單位，由於起火後引發停電，鄰房住客前往查看時揭發火警。事發後，起火樓層部分範圍一度被封鎖，個別住戶未能返回寓所，需要尋求地區人士協助，而機電署人員其後到場檢查大廈設備以確保安全。消防經初步調查後，相信火警原因有可疑，案件已交由執法部門跟進。

消息指，羅翁從事裝修工作，以月租4,000元獨居上址面積僅約百呎的劏房單位。有相鄰女住戶透露，事發前羅翁返回寓所不久，未幾其屋內便傳出燒焦味及濃煙。她曾拍門提醒羅翁逃生，惟對方久未開門且疑有人回應「你唔好阻我啦」，因此懷疑他不開心。

有住戶獲鄰居協助脫險 有居於同層另一劏房的俞小姐表示，事發時已下班休息，期間乍聞單位外傳來異響，最初以為有人打架，直至發現屋內有煙滲入，開門查看卻被濃煙嗆到，她只好退避至屋內廁所，並以毛巾封閉門罅及潑水暫避。俞其後致電附近友人到場了解，始知相鄰單位起火，幸消防及時趕至協助居民逃生。

有住在樓上的李先生夫婦憶述，指事發時已經就寢，二人察覺濃煙湧入單位遂慌忙逃生。他們形容逃生時走廊一片漆黑，濃煙密布下方向難辨，正擬折返之際，卻發現單位大門意外反鎖，兩夫婦高呼求救，慶幸有鄰居聽聞其呼救聲，遂開門把他們拉入屋內，最後安全脫險。