港大教院遭入侵 恐洩逾七千人私隱

【本報訊】香港大學教育學院的電腦伺服器於1月30日遭受網絡攻擊，學院至2月2日才能檢視，發現一些內部文件有機會外洩，檔案可能涉及的個人資料包括約400名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究式研究生課程申請人的摘要。該院譴責事件，已報案及向個人資料私隱專員公署呈報事件。

未涉薪金銀行戶口身份證 學院指，遇到攻擊時已即時確保伺服器連結中斷，外聘的網絡安全顧問及港大資訊科技服務（Information Technology Services）亦立即就事件展開調查。其後發現包括課室預約紀錄、內部指引、系統管理文件，及自2012年起的會議議程文件和會議紀錄，有機會已被外洩。初步評估指檔案或涉及近萬人的資料，暫無證據顯示外洩的資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。

教育學院譴責一切形式的非法網絡活動，正就此事件通知學生和校友，並將持續檢視情況。個人資料私隱專員公署證實已收到通報，涉及約7,400名人士，暫未接獲相關查詢或投訴。公署呼籲，若受影響人士懷疑個人資料被外洩，可向公署或相關機構查詢或投訴，並採取措施保障個人資料私隱，包括考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能；又要留意個人電郵有否不尋常登入紀錄；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺等。