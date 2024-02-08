綠在區區年廿八朝9晚10 大年初一休館

【本報訊】本港垃圾徵費計劃延至今年8月推行，環保署早前宣布，所有「綠在區區」回收便利點在新春前後期間的開放時間有特別安排，在昨日年廿八洗邋遢的傳統下，延長服務3小時，開朝9晚10，讓市民棄置回收物；年卅晚則提早至下午5時休館，大年初一會全日休館，初二至初四則會開放6個小時，由早上11時至下午5時，只供市民進行自助回收，不設積分獎賞服務。有「綠在區區」回收便利點的營辦商指，在平日收到回收物中，有一成至一成半屬於不能回收，會視為一般廢物棄置，擔心日後情況會持續甚至惡化，當局指日後以「污者自付」原則，不會要求由營運商支付棄置費用，亦會豁免清潔沙灘的義工之垃圾收費。

前區議員陳捷貴是「綠在西營盤」和「綠在香港仔」營運商121C回收社主席，他憂慮在垃圾徵費後，市民會把垃圾攙雜在回收物中，或部分人不清楚如何分類，變相要營運商處理支付垃圾處理費用。

回收物攙雜垃圾 營運商毋須徵費 環境及生態局局長謝展寰表示，「綠在區區」接收的物品當中，廢物佔比有限，日後以「污者自付」原則，不會要求由營運商支付棄置費用。非綠在區區營運商製造的垃圾，當局會與營辦商商討如何處理，相信技術上的問題很容易解決。至於清潔沙灘的義工是否需要自費購買垃圾袋？謝指會推出機制，協助義工在毋須付費下，處理收集得來的垃圾。