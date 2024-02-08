迷你倉藏炸藥 小號手候懲

【本報訊】一名小交響樂團男小號手於紅磡鶴園東街租用一迷你倉，涉嫌在倉內儲存約10公斤可用作製造炸藥的硝酸鹽及硫磺、懷疑低性能炸藥及一批懷疑攻擊性武器等。執法人員其後到該迷你倉搜查，搜出涉案物品，其後拘捕小號手。涉案被告昨於區院承認一項有意圖而管有爆炸品及一項管有攻擊性武器罪，法官先提取最新的專家報告，以解釋涉案爆炸品之威力等，被告收押至4月10日作求情及判刑。

涉案33歲被告文曦，是一名小交響樂團小號手。他被控於2022年9月2日，在香港九龍紅磡鶴園東街4號恒藝珠寶大廈「e多迷你倉」內，非法及惡意管有爆炸品，即約300克思疑低性能炸藥，約10公斤思疑可用作製造炸藥的化學品，約5克自製延時保險絲及30枚煙花製品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害。控罪又指他於同日同地及同一迷你倉櫃內，管有攻擊性武器，即3把刀、兩把斧頭、一支棒球棍，兩支木棍及一個彈射器連43粒金屬彈丸，意圖將其作非法用途使用。

遇截謊稱存放烈酒 執法人員案發當日下午5時許於紅磡區截停被告，被告於查問下，承認租用涉案迷你倉存放烈酒。人員帶同被告前往該涉案迷你倉，在倉內搜出多個樂器盒、背囊及行李箱，並於內裏檢獲長刀、斧頭、伸縮棍、約4,908克硝酸鉀粉狀固體、5公斤鋁粉狀固體、616克硫磺粉狀固體、10枚火箭和20支羅馬燄火筒等物品。案情指被告是該倉房的唯一租戶，紀錄顯示被告在該段日期，共出入了該倉房108次。案件編號：DCCC 960/2023