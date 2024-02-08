煽惑闖警總殺處長 保安囚5個月

【本報訊】保安員涉嫌於2020年12月初在社交媒體回應有關壹傳媒黎智英被捕的貼文時發出號召，稱要聚集數十萬人衝入灣仔執法部門總部，殺死時任執法部門一哥的鄧炳強等。該保安早前被裁定一項煽惑他人有意圖傷人罪罪成，昨在區院被判入獄5個月。法官指，暴力的鼓吹，一點都不能多，一點都不能讓它蔓延，須判處足夠阻嚇性刑罰。

稱因黎智英被控感憤怒 53歲被告周健國，被控於或約於2020年12月3日，在港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等警務人員。辯方求情指，被告有輕微適應障礙，其家族亦有精神病史，被告留言只屬異想天開，亦沒有人因此襲擊警察總部。惟法官指，被告必然是受到林卓廷貼文影響作出留言，但林的貼文只稱黎智英被捕，被告的留言則帶有煽動暴力的鼓吹。法官最終指，本案與同類案例相比罪責程度屬低，故判監5個月。

控方案情指，2020年12月2日晚，前立法會議員林卓廷Facebook專頁發布了一篇貼文，內容為「今晚又爆大鑊！告黎智英……」翌日上午被告使用其帳戶在該貼文留言稱：「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳強和幾個警察高層，佢哋就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」

被告於同日再留言稱「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政。」被告於同年12月7日被捕，警誡下稱「只係一時衝動先會post殺警嘅說話上我Facebook」。他解釋因認為控告黎智英屬政治檢控，感憤怒才發布留言。案件編號：DCCC 452/2022