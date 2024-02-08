陳沛敏：7‧1衝擊立會爭議大 黎圖借《蘋果》求諒解

「盡量大做特做令年輕人獲得同情」 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。談到2019年7月1日衝擊立法會事件，陳指黎智英覺得事件具爭議，擔心市民不再支持反修例運動，故指示要透過《蘋果》的報道，爭取市民諒解。

陳證詞指，7‧1衝擊立法會事件後，黎智英傳訊息給她，說「年輕人衝立法會事件令我心情沉重，你們認為泛民善後有甚麼該做，令運動可持續？」、「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」、「盡量大做特做令年輕人獲得同情」、「我們以後的工作是把這些sentiment（情緒）擴大擴散」。陳續稱，黎智英擔心市民因衝擊事件不支持反修例運動，故希望《蘋果》的報道讓市民諒解和支持。以她理解，這屬於黎的指示。

指頻撰稿受訪爭取外國施壓 陳又憶述，2019年後，黎智英較頻密地在非本地媒體寫文章及接受外媒訪問。其中在2019年7月1日，黎智英在《紐約時報》撰文談香港示威。到2019年7月，黎智英介紹《泰晤士報》專欄作家Edward Lucas給陳，陳亦確認，《蘋果》收到一篇由美國議員Ted Yoho所寫、關於反修例運動的文章投稿，但她不記得最終有沒有刊登。

控方在庭上展示《蘋果》在2019年7月9日的報道，題為「蓬佩奧晤黎智英討論逃犯例」，下方寫有「今晨第二次版」字眼。陳沛敏說，由於黎智英似乎一直很關注國際社會如何看待本港的社運，而黎這次是親身往美國與前國務卿蓬佩奧會面，她覺得此新聞重要。為了盡快刊登，《蘋果》特意印刷第二版報紙，加入這則新聞。同月12日，《蘋果》刊登題為「黎智英晤博爾頓促華府援港」的報道。博爾頓是時任美國國家安全顧問。陳指，黎智英覺得要爭取外國政府向香港政府施壓，以落實反修例運動訴求，另外，黎智英在台灣有業務，黎認為台港命運相關。

另外，陳指以她理解，黎智英私人助理 Mark Simon的職責，是協助黎智英打理傳媒以外的生意，及做任何黎指派的工作。Mark Simon常到台灣工作。控方展示一相關訊息對話，顯示2019年8月，Mark Simon曾向陳沛敏說，他身處美國，可協助買頭盔、防毒面罩等。同月，Mark Simon問陳沛敏，《蘋果》有否派人採訪黃之鋒及何韻詩到訪美國。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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