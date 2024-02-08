醫健：老有所醫：常見皮膚癌—基底皮膚癌 （下）

上次跟各位老友記分享了基底皮膚癌（Basal Cell Carcinoma）的高危因素和表徵，今天筆者想向各位講解它的治療方案。如果不幸患上了此疾病，大家不要過分擔心，因為它的演變過程十分緩慢和擴散的風險不高。

第一線的治療方案是手術切除，絕大多數情況下只需要局部麻醉下進行。經過手術切除之後，研究顯示治愈率大過百分之九十五。如果有些病人不願意或不適合手術切割，可以考慮電灼燒熔治療。但是這方法只適合生長於皮膚表層及屬於低風險類別的機體皮膚癌，而復發率相對較高達百分之五至二十。

第二線治療基底皮膚癌的方案適合一些不願意進行手術或手術風險較高的病人。第一種方法是冷凍治療，它的原理是利用極低溫的液態氮，直接讓腫瘤迅速因冷凍而細胞壞死。因為冷凍治療不需要進行任何切割，所以避免手術後縫針。

但經冷凍治療後，該皮膚部位有機會紅腫或出現小水泡，亦有機會出現疤痕。過往的研究指出，冷凍治療後基底皮膚癌的復發率約百分之六至四十。

第二種方法是外用免疫調節藥膏，病人經醫生指示下，在家於病灶上自行塗上藥膏。好處是比較方便病人或身邊照顧者和免除麻醉及手術的風險，但是這藥物有機會刺激皮膚引起發炎和傷口。外用免疫調節藥膏對基底皮膚癌的治愈率大約為百分之六十至八十。

要預防皮膚癌，最重要的是避免過量紫外線照射，外出活動前要定期塗抹防曬產品。如果發現皮膚上有新的增生，應該盡快諮詢醫生作初步檢查，及早發現的話，成功治療的機會率會大大增加。王慶榮皮膚科專科醫生

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