空污趨反彈 港府稱不必擔心

【本報訊】本港去年空氣污染有反彈之勢，大部分污染物水平平均較之前增加每立方米一至兩微克，幅度約10%。港府認為，去年空氣質素大致達標，是1997年以來第二好，而臭氧上升則是其他空氣污染物減少時自然出現的現象，社會各界不必擔心。

環保署指出，去年一般監測站可吸入懸浮粒子（PM10）年均濃度為每立方米25微克，較2022年增8.7%；微細懸浮粒子（PM2.5）濃度按年升7%至每立方米15微克；二氧化氮（NO2）亦由每立方米31微克增至32微克。不過臭氧（O3）濃度則由每立方米59微克稍降至58微克。二氧化硫（SO2）亦由去年由每立方米5微克，減至4微克。

臭氧二氧化硫增加 路邊監測站數據顯示大部分污染物升幅更顯著，臭氧及二氧化硫的年均濃度亦未隨一般監測站一樣按年下跌，反而增加。其中臭氧由每立方米34微克升至36微克。而個別地區（例如旺角、深水埗和葵涌）錄得相對較高的氮氧化物水平。

環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧解釋，隨着疫後香港和鄰近地區社會和經濟活動復常，本地空氣污染物排放量回到正常水平，但仍然大致達標，更是1997年以來第二好，污染物濃度自2011年以來分別減至少40%。他指電動車「一換一」等措施下已減少空氣污染排放源，有信心污染情況會持續下降。