港車北上研簡化續期程序

【本報訊】「港車北上」計劃自去年7月1日起實施，允許合資格的香港私家車可在毋須取得常規配額下，經港珠澳大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。運輸及物流局局長林世雄昨在電視節目表示，計劃深受駕車者歡迎，正研究是否簡化程序，例如當車輛和司機都沒有改變下，讓許可證持有人可簡單辦理續期。

擬年內讓市民試乘自動車 林世雄表示，以往一般香港人享有2、3日假期可能會坐飛機往外遊，很少開車出遊的機會，計劃實施後可以體驗。當局正構思駕駛者首次申請「港車北上」後，屆滿時是否要再參加抽籤，若車輛和司機無變，簡化讓許可證持有人簡單辦理續期。

另外，自動駕駛車輛的草案去年獲通過，政府早前亦向立法會提交附屬法案，賦予運輸署署長豁免權，讓自動駕駛車輛能在公路進行測試。林世雄期望，在基金資助下，可推動機構或大學進行更深更廣的測試，今年內讓市民試乘自動駕駛車輛。當局去年底推出《香港主要運輸基建發展藍圖》，林世雄稱，完成相關系列基建計劃後，相信能應付香港發展至2046年及之後，在交通運輸、物流及出行的需要。