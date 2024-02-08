報販生意減半 反對再加煙稅

【本報訊】政府去年2月宣布加三成煙草稅後，進一步擴大本港完稅香煙（約78元）及鄰近地區香煙價格差距，全港報販大聯盟及報販協會指令非法煙市場變本加厲，每包僅售30至40元的「老鼠煙」充斥市面。兩個團體反對政府再加煙草稅，並要求加強打擊非法私煙，又指去年加煙稅後報販生意急挫一半，若再加煙稅會出現報販「摺檔潮」。

香港報販協會近三個月收到涉及非法「老鼠煙」的舉報數字，較去年上半年升逾四成，指增加煙稅不會令市民減低對煙草產品的需求，只會讓從事非法貿易的不法之徒有機可乘。在旺角經營報紙檔的王美玲指，自去年初增加煙草稅後，報檔整體生意大跌五成，現時生計也成問題。

政府數據顯示，2023-24財政年度首9個月煙草稅稅收只有不足42億元，比財政預算案原先預計本年的94億總煙草稅收入更加不足一半（44.6%）。而報販在前線的觀察，吸煙人數沒有明顯下降，反而更多顧客詢問報檔是否有平價煙供應，證明稅收減少非因煙民戒煙，而是煙民轉買售價30至40元的非法「老鼠煙」。

團體斥搗老鼠煙不力 報販協會主席林長富指，加稅加劇了原本已非常嚴重的非法私煙問題，質疑當局執法不力，協會向相關部門（包括控煙酒辦）轉交數百宗個案，但鮮見控煙酒辦對有關投訴跟進或進行執法。全港報販大聯盟召集人李榮栢就指，若政府進一步抬高香煙價格，必定令更多煙民轉投非法私煙市場，也進一步扼殺報販生存空間。