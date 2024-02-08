議員斥編外位任期延長 衞署IT架構膨脹

每年多300萬開支 成效屢受質疑 立法會人事編制小組委員會昨日通過把原定今年4月到期的有時限的編外職位，即衞生署的衞生資訊與科技辦公室總系統經理延長5年至2029年，連同薪金和員工附帶福利每年開支為298.6萬元。雖然申請獲得通過，但有議員指政府「IT化做得唔係咁好」，衞生署負責IT編制較財政司司長辦公室更多，認為在財政赤字下應精簡人手。

身兼行政會議成員的議員陳克勤指，政府「IT化做得唔係咁好」，衞生署負責IT有67個人，編制較財政司司長辦公室「都係幾十人」，然而衞生署的IT成效一直為人詬病，問到政府能否在財赤的情況下，精簡相關部門人手，直言「延續又延續，或者開一啲編外職位，對於整個政府架構係一個膨脹」。他又質疑政府目前有「HA GO」有「4、5、6個系統都係講醫療」質疑是否有此必要。

另開兩編外位處理簡約公屋 議員李鎮強則指，市民期望總系統經理可以製造電子化系統，讓市民「知得到，用得到」，然而目前市民難以有用得到的系統，促當局善用科技，例如處理牙科診症訂位問題。

當局則回應指，認為目前編制恰當，資訊科技辦公室當中有不少醫護人員，因為需要有了解流程的醫護人員協助發展資訊科技，日後可以再考慮是否需要有如此大量的資訊科技人員，重申未來要整合資源，將收集市民的資料數據，做到「數據跟人走」。

另外，該委員昨亦通過在房屋局開設兩個編外職位，分別為房屋局首席助理秘書長，和項目總監，兩個職位連同薪金和員工附帶福利分別每年需要320.5萬元，以及258.1萬元。政府解釋由於當局需要專職的首長級人員，領導「簡約公屋」專責小組運作。

議員江玉歡表明對開設編外職位審慎，她提到，截至2023年5月2日，首長級公務員編外職位已佔首長級公務員5%，關注過渡性房屋目前開設26個人，簡約公屋目前則有35個職位，認為相對而言簡約公屋的工作因為一式一樣，較過渡性房屋簡單，質疑點解需要用更多人。她又指目前房屋署有14個助理署長，質疑為何不能在當中另外調配職位。

房屋局常任秘書長羅淑佩回應指，過渡性房屋和簡約公屋工作為平衡進行需要有人在短時間進行工作，以及營運方法為新的方法，所以需要額外的人手，又解釋指房屋署有14個助理署長，但每人都已負擔不少項目，由於過渡性房屋和簡約公屋為新的項目，所以需要有新的資源。