9輛新春花車率先亮相 後日巡遊

【本報訊】闊別5年的「國泰新春國際匯演之夜」，將於後日大年初一（10日）回歸，除了9輛特色花車外，屆時亦有29支本地及國際隊伍表演。香港旅遊發展局昨日舉行花車預覽活動，9輛花車包括國泰航空及海洋公園的花車，今年的花車亦多以「龍」為主題，呼應即將到來的甲辰年。

旅發局表示，9輛特色花車包括以「傳統新繹，龍年起飛」為題的國泰航空花車，以及以「雙園賀歲慶龍年」為主題的海洋公園花車，前者為透過嶄新面貌的龍翱翔雲間，象徵着傳統及創新的融合；後者則首次展現水上樂園精彩元素。迪士尼樂園的花車則以「奇妙夢想城堡」為題，紫色車身配有LED燈，令整個花車設計營造出煙花綻放的璀璨景象，以祝大家新一年有更多奇妙時刻，期間米奇與一眾迪士尼朋友亦會穿起新年新衣亮相，聯同來自動畫《花木蘭》的木須龍與市民歡慶龍年。

晚上8時文化中心廣場出發 而香港賽馬會花車主題則為「與你並肩、共迎新春」，由璀璨奪目的駿馬牽領，並以繁花動畫及活力鼓聲點綴，象徵香港賽馬會不論是過去、現在還是未來，一直與港人並肩成長。

初一花車巡遊將於晚上8時開始，至9時45分結束，由香港文化中心廣場出發，並沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。同日下午6時起，巡遊路線一帶更將會舉行街頭熱身派對。