增設通宵巴士線 往返口岸賀龍年

加強檢查觀賞船 嚴打違泊車輛 為迎接龍年有多場賀歲活動，加上部門在邊境口岸有特別通關安排，公共交通機構明日（年三十）起會增設多條巴士路線來往口岸，方便港深居民往來；年初一（10日）新春國際匯演之夜巡遊當日，執法部門會封閉尖沙咀的部分道路，並分階段實施交通管制；年初二（11日）晚的「2024年農曆新年煙花匯演」，海事處更會實施海上交通管制，並加強檢查觀賞船隻。執法部門表明，農曆新年期間會繼續採取交通執法行動，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。

新年假期中，深圳灣口岸將全天候運作，為接載中港兩邊走的旅客，城巴首辦深圳灣口岸通宵巴士，由年三十（9日）至年初四（13日），開辦通宵口岸特快NB3，往返深圳灣口岸、屯門碼頭及屯門市廣場；另外設NB3特別班次只來往屯門市廣場。兩條路線聯合班次為約半小時，估計路線每日通宵運載能力約2,500人。

九巴則於年初一凌晨至年初四凌晨開辦特別通宵路線N276，由天慈來往新田運輸交匯處，途經天水圍、洪水橋及元朗大馬路，乘客可於元朗乘搭N276線前往新田運輸交匯處，經24小時運作的落馬洲、皇崗口岸過境前往深圳。

年初一尖沙咀特別交通安排 執法部門在年初一會於尖沙咀實施特別交通安排，天星碼頭巴士總站及中港碼頭巴士總站將會在下午3時30分起暫停使用，停泊於封路範圍內所有停車場的車輛同樣將於下午約3時30分起不准進出停車場，直至道路可安全重開為止。而所有位於尖沙咀封路範圍內的路旁停車位將於中午12時至翌日凌晨3時暫停使用；香港文化中心外的上落客區將於下午3時至晚上11時45分暫停使用。

至於年初二晚的「2024年農曆新年煙花匯演」，海事處將於當日下午2時至晚上約10時30分，在燃放煙花的躉船停泊範圍設立禁區；晚上7時至約9時，維多利亞港中部將設立限制區。為維持登岸人群的秩序，九龍公眾碼頭的公眾登岸梯級會於晚上6時至約9時期間暫時關閉，而在限制區內的公眾登岸梯級會於晚上6時30分至約9時期間暫時關閉。