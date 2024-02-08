東呼即應：棉花棒驚現搶購潮 東呼即應為走塑闢謠

首階段管制4‧22實行 僅禁售膠軸製品 管制即棄膠餐具和塑膠產品將於世界地球日、即4月22日起首階段實施，屆時膠軸棉花棒等即棄塑膠產品，以及發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等餐具將被禁止銷售及派發。距離實施日期不足3個月，坊間充斥大量錯誤訊息，甚至以訛傳訛，《東呼即應》不但發現棉花棒搶購潮，更有不少市民憂慮誤墮法網。環境保護署強調市場會有相關替代品，而市民使用受管制的膠製用品不會犯法。

4月22日起首階段實施「禁塑令」，例如中軸是膠製的棉花棒。東呼發現市面不少商店和藥房像疫情時般「貨架清零」，有藥房負責人更指部分長者不停回購棉花棒。然而，政府所針對的塑膠製品很多早已有替代用品，棉花棒的中軸亦有紙製、木製及竹製，故市民根本毋須搶購。

不單止坊間傳言，網絡上亦有不少人發貼指斷貨，許多市民更誤信網上謠言。東呼落區了解市民的想法，朱小姐擔心日後用塑膠日用品會犯法，以及日後沒法買到塑膠製的日用品；謝先生現時需要用牙膠堅固牙齒，指日後可能要用其他替代品；平時有用牙線及牙線棒（連膠）的沈小姐則表明現時盡量不買有塑膠的牙線棒，在4月22日實施走塑後更不會用。

市民使用持有即棄膠產品不犯法 現時社會資訊發達，容易出現以訛傳訛，市民誤解不無道理。實際上，管制即棄塑膠的相關條例只規管商戶，市民使用和持有即棄塑膠產品並不會犯法，而牙線棒和牙縫刷未受規管，醫療用品亦不是管制範圍。

業界亦認為市民毋須「瘋搶」。港九藥房總商會副理事長潘啟明對東呼表示，市場除了膠軸的棉花棒或膠牙籤外，其實市場一直有出售紙軸或木軸的棉花棒及木牙籤之類的產品，所以市民不用過分擔心買不到。他又說：「我覺得這是人云亦云，可能他們突然聽到消息，擔心買唔到，所以就先去搶購。」潘又指，暫時生意應該不會有影響，因為現有條例針對的產品，藥房本身有出售數種不同的製造物料，所以應該沒有太大影響。

實際上，有不少市民支持走塑。關女士指用太多塑膠會破壞生態，她早已改用木製牙線棒；張先生表明個人較環保，少用膠製品，又認為膠類日用品可用紙品代替，現時亦有部分飲筒用紙來代替。

紙木竹製中軸棉花棒沒有受影響 針對首階段走塑的措施，環保署回覆東呼查詢時指，4月22日開始受管制的塑膠產品，全都在市面上已有成熟的替代品或不是生活必需品，又重申並非完全禁售棉花棒，而是針對中軸是塑膠製造的棉花棒，而日常看到中軸是紙、木或竹製的棉花棒則完全不受影響。另外，市民常用牙線棒和牙縫刷仍然可以購買。

在新法例下的管制計劃並非針對一般市民，法例只針對業務過程中製造、銷售或供應相關產品的行為，一般市民並不會因購買及使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例，舉例來說，購買外賣的顧客並不會因使用了受管制餐具而違法。

環保署又強調明白改變要有一個過程，業界需要時間調整業務運作，政府會把「禁塑令」實施後首6個月定為適應期，而在適應期過後，當局仍會以教育先行及風險為本的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動，環保署亦會設立熱線解答市民和業界查詢投訴及舉報。