26歲女遭非禮 巴士色狼就逮

【本報訊】昨日早上約8時半，執法人員接報，指荃灣青朗公路近大欖隧道出口一輛巴士上，一名男乘客懷疑非禮一名26歲女子。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓周（28歲）男子，並把他帶走作進一步調查。