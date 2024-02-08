安排未成年少女賣淫 4人候懲

【本報訊】一名男子涉與淫媒合謀，安排兩名年僅15歲少女賣淫，並給予現金200至1,000元及冒牌手袋頸鏈等作報酬。執法人員在Telegram發現涉案賣淫貼文揭發事件。

涉案男子及另外3名與案有關人士，早前向承認導致另一人賣淫罪等共17罪，案件原定昨在區院判刑，但暫委法官黃士翔聽取辯方進一步求情後，押後至2月20日判刑。期間兩名被告須還押，另外兩人續准保釋。

本案4名被告為李家良（45歲，地產中介）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工），以及女被告廖靜雯（33歲，鋼琴老師）。鄭承認獨自面對的12項控罪，另與司徒詠祖同承認一項導致另一人賣淫罪，以及與廖靜雯同承認一項依賴他人賣淫維生罪。

李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製作及管有兒童色情物品共3罪。本案發生於2021年10月至2022年3月，兩名女事主X及Y案發時均為15歲。

法官早前提取了相關報告，昨聽取進一步求情。辯方指，眾被告的報告大致均正面，顯示悔意，重犯機會為低至中等。辯方亦引述事主報告指，她雖有創傷後遺症，但並無自殘，反映沒有嚴重影響。但法官批評，事件至今已兩年，仍對她有影響，質疑辯方是否想淡化事件。

承認以金錢利誘 辯方承認眾被告曾以金錢利誘，但強調不涉違反誠信。法官聽罷陳詞後，決定押後判刑。司徒及廖續准保釋候懲。餘下兩人須還押。案件編號：DCCC 726-728/2023