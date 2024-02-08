讚夫顧家錫女 妻難掩傷痛

【本報訊】瑪麗醫院48歲男病人郭浩榮去年底因氣促及胸痛求醫，入院後確診「缺血性心肌病」，目前正使用左右心室輔助裝置，惟期間曾反覆出現心臟衰竭，急需接受心臟移植續命。其妻擔心丈夫多時，難掩心中傷痛，她形容丈夫是「好好先生」，工作認真，顧家及愛惜女兒，是家中的經濟支柱；自郭病倒後，13歲的女兒亦變得沉默寡言，很害怕隨時失去爸爸，她們期望有心人捐贈心臟，令家人重獲新生。

郭太透露，丈夫先前任職機械維修，每周上班6天，是家中的經濟支柱，回家後又大小事都願意幫手，是一位「好好先生」。她指丈夫過往身體良好，「幾乎無乜大病，只係中過一次COVID（新冠病毒）」。

丈夫病倒後，女兒看見爸爸在病房插喉垂危的一幕，大感害怕及傷心，郭太指，兩父女關係極好，女兒其後亦漸變得寡言，「每日都問爸爸狀況，好驚冇咗爸爸」，現時由在校社工跟進。郭太現時每日由屯門乘車到瑪麗醫院探望丈夫，來回一趟需花大約3至4個小時，彼此都十分珍惜當下：「佢（郭浩榮）好掛念我，因為每日只係見得好少時間」，她深深盼望獲有心人捐贈心臟，一切雨過天青。