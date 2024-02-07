龍七公：美軍轟炸三國 反促對手團結

龍年將至，入耳的卻是壞消息居多。美軍駐約旦基地上月底遭無人機轟炸致3死40多人受傷，連日來，美國拉上其盟軍英國四處報復，除了轟炸也門首都薩那和胡塞武裝控制地區的13個地點36個目標外，還向逾85個位於敍利亞及伊拉克境內、據指屬伊朗控制組織的目標狂轟濫炸。美軍豁出去的報復並沒有嚇怕對手，反被警告勢「以升級對抗升級」。中東地區大規模衝突的可能，或許正如俄羅斯斷言般，正在「螺旋上升」。

美國與阿拉伯兄弟幫一來一往轟炸後，雙方還輔以嘴仗，也門與被襲擊的阿拉伯勢力聲稱「襲擊不會阻止我們支持加薩地帶巴勒斯坦人民的立場」；美軍則傲慢稱「（美國報復）不會局限於一個晚上、一個目標或者一個組織。」騷肌肉的潛台詞是不會退讓。

只是，美軍本想威懾對方，但未見其效，反而激勵了阿拉伯兄弟幫更大光譜陣營的大團結，自敍利亞及伊拉克境內勢力被轟炸後，有迹象顯示加入對抗美國的阿拉伯勢力更多了，美國惹上的對手愈多，想脫離中東亂局的可能性愈低。

敵人遍地 勢被絆倒 雖然阿拉伯兄弟幫的武器與裝備充其量只能算游擊隊級別，早前襲擊美軍的武器只是短距離導彈、無人機投擲彈等，殺傷力及威懾力與美軍的「戰斧」巡航導彈，航母「艾森豪威爾號」上多架F/A-18戰鬥機即大黃蜂戰機的力量差遠了，堪稱弱爆。

但是美軍船堅炮利、戰機橫空的優勢並非絕對。俗語有云，「只有千日做賊、哪有千日防賊」，美軍走到別人家門前作戰，即使有航空母艦，但最大短板仍是無法持久作戰。

相反，阿拉伯兄弟幫打的是在地戰、偷襲戰，他們來自中東多個國家，或者整片中東大陸都有盟友，美軍要面對的是一場敵人遍天下的戰役，這要怎麼打？或者，美軍及其智庫都知道，這場不對稱的戰事，極可能成為絆住美軍、把美國拖進更恐怖、更廣闊沼澤地的另一場韓戰或越戰，但是，美國不能不出手。

美國本來想拉盟友落水，但這次美英聯軍出動前，表態支持的只是美國幾大心腹國，如澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭。歐洲大國如德國、法國等未見表態，拜登政府想再玩一次盟軍大出動已無能力，待戰事拉長，恐怕連財困的英國也捱不住，美軍要怎麼撐下去？

中東大戰或一觸即發，消息傳來時正是中國人歡度新歲之際，這實在令人很不安，這場戰火的危害很大，世界剛捱過新冠疫情全球大流行的打擊，各地都在療傷經濟、復原舊患，而全球能源與糧食重地俄羅斯與烏克蘭正在打仗，另一能源重倉中東又已有以色列與哈馬斯的戰事，若阿拉伯兄弟幫與美國的戰事變成中東與美國大戰，我們即將迎來的龍年，大家面臨的可能不只是一場能源危機或一個地區性大戰那麼簡單了。