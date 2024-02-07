笑看天下：可掠唔掠 罪大惡極

戰火紛飛，炮聲隆隆！誰負誰勝天知曉？其實打仗，不論誰勝誰負，彼此都難免有傷亡，嚴格而言，根本冇贏家！之不過，美國肯定因戰亂而得益，因售賣軍火確係一盤大生意。呢，美國國務院不久前公布截至去年10月嘅年度，美國對外出售嘅軍事設備按年增加16%，至創紀錄嘅2,380億美元。

據悉，美國軍售大增主因係俄烏戰事爆發，唔少歐洲國家軍事援助烏克蘭，都向美國購買，單係波蘭嘅採購額已近300億美元，涉及戰鬥及運輸直升機、長程導彈系統、空中導彈防禦系統和坦克等；德國亦向美國採購85億美元直升機和30億美元中程空對空導彈。此外，亞太地區如澳洲，也採購63億美元運輸機；南韓採購50億美元F35戰機等。今個月初，美國國務院已批准向印度出售31架武裝無人機、可搭載嘅導彈與相關設備，總值近40億美元。

印度國防部就聲明，這將有助印度應對目前和未來嘅威脅，加強海上監控和巡邏。眾所周知，印度之前嘅最大武器供應國係俄羅斯。然而，俄羅斯於供應彈藥及零件部件嘅能力，因俄烏戰爭而受限後，印度除與俄國保持距離，亦要另尋賣家。

據瑞典一個智庫嘅數據顯示，全球武器最大進口國印度，過去20年採購嘅武器有65%來自俄羅斯。如今美國尋求拓展與印太國家關係，食正印度要擺脫傳統上對俄羅斯軍備供應嘅依賴。更何況印度總理莫迪正推動為期10年軍事化計劃，大有同中國爭一日之短長，預計斥資2,500億美元。

印度同美國都視中國為威脅對象，美國尤其希望與印度合作以箝制中國，依家各有所需，反正印度「錢多」，有得掠唔掠，罪大惡極呀！