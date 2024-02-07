冰鑑春秋：自我感覺良好的州長

加州州長紐瑟姆近日自爆一段奇遇，想要為自己討拍，卻反倒被共和黨對手批判麻木不仁，還有人認為，紐瑟姆根本是把自己的執政無能怪罪到小老百姓身上。故事是這樣的，紐瑟姆在網絡論壇說，他曾在零售門市見到一名竊賊偷了東西走人，當時他正排隊等候結帳，身旁正好有一名女店員，於是他立即對店員說：「你為甚麼不把他攔下來？」女店員秒回：「噢，還不是因為州長。州長把處罰的門檻降低了，不必問責。」紐瑟姆馬上說「事實並非如此」，他進一步教育女店員，加州第47號法案規定，竊盜財物價值950美元以上仍屬重罪。

女店員嗤之以鼻，嘲弄地說：「沒人在乎這條該死的規定。」在離開前又看了紐瑟姆一兩眼，下一秒她整個人嚇壞了，然後她把現場所有人都叫過來，要和紐瑟姆合照。紐瑟姆卻說：「我們別拍照了，應該把事情講清楚。你的主管呢？這怎麼能怪罪於州長？」紐瑟姆自稱當時結帳金額380美元，心想：「我付了380元，為甚麼其他人可以東西拿了就走？」

嚴格說來，被外界戲稱為「零元購」，目的在降低毒品與財物犯罪刑責的第47號法案，2014年已通過，紐瑟姆2019年才上任，不能完全怪罪到他頭上。但減輕刑責以紓解監獄人滿為患的壓力，確實是民主黨的主張，而這也造成哄搶盛行，警察開始消極執法等問題。連民主黨自己都認為不能放任這種情況，所以提出一系列針對零售盜竊風潮的修法，但仍舊堅持不會對第47號法案做出修正。

紐瑟姆或許認為，說出這段經歷可以顯示出他的剛正不阿，但實際上卻凸顯他自我感覺良好，完全沒有與基層工作者站在一起的同理心。民主黨會被認為是左膠政黨，還真不算太冤枉。