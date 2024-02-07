約旦工疑安全帶未繫 跌出拖車遭飛機輾斃

香港國際機場發生罕見意外！一名負責飛機拖曳的90後外籍男員工，昨日凌晨與同事駕乘開篷式牽引車，把一架飛機拖至西停機坪期間，他疑因未有扣上安全帶而跌出車外，惟駕車同事懵然不知，結果事主慘遭拖行的飛機輾斃。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕六旬司機。機管局表示將配合調查，並對事件深感難過。

慘死員工34歲、約旦籍，持有香港身份證，據悉為新入職飛機拖行作業人員，報住東涌。昨日凌晨3時許，事主與同事駕乘一輛開篷式牽引車，把一架飛機拖行至西停機坪。惟當抵達停機坪後，負責駕車的男同事發現坐於後座的事主不知所終，隨即沿着行車路線折返尋找，最後於機場跑道南路近J6滑行道發現已經昏迷的事主，遂慌忙通知上級報案求助。

涉危駕致死 拘6旬司機 救援人員接報趕至，經檢查後證實事主身體多處受傷並當場不治。執法人員經初步調查後，懷疑事發時事主沒有佩戴安全帶，在牽引車行駛期間意外跌出車外，並且被拖行的飛機輾斃。由於滑行道設有車速上限，事主跌出車外為何未被發現，則有待進一步調查。其後，負責駕駛牽引車的姓冼（60歲）男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，已被帶走作進一步調查。

機管局發言人回覆透露，死者為負責飛機拖曳工作的中國飛機服務有限公司員工，據現場了解，該名員工於拖車上工作時懷疑未有扣上安全帶，機管局將配合調查事件成因，並對相關機場員工離世表示難過，對其家屬表示慰問，並已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助的事宜。

機場空運員工協會表示，對意外深表哀悼及痛心，期望有關營辦商/公司向員工家屬提供適切支援，包括經濟上。該會昨日下午亦緊急約見機管局表達安全意見，包括：期望機管局及營辦商/公司做好所有設備工具的維修維護，以保障設備工具良好運作；建議機管局及營辦商/公司在飛機拖車上安裝「安全裝置智能提示燈號」，有助提示機場地勤前線人員工作時做好所有安全措施，切實保障生命安全；加強職業安全宣傳推廣，增安全意識。