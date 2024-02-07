女西醫被控濫發免針紙 夫涉洗黑錢 兩案押後併審

蔡淑梅

【本報訊】元朗女西醫蔡淑梅於2022年被指在未有診症下，涉嫌發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控兩項串謀欺詐罪。直至前日，執法部門亦拘捕蔡的丈夫，指他涉嫌處理其妻因發出懷疑虛假免針紙而所得的犯罪得益共約680萬元。該兩案昨於屯門裁判法院一同提訊，兩名被告均暫毋須答辯，控方指擬加控蔡22項控罪並撤回原本的該兩項欺詐罪，兩案亦將會合併轉介往區院審理。裁判官把兩案均押後至2月23日於裁判法院再訊，屆時會處理加控及轉介程序，兩人均獲准保釋候訊。

擬加控女被告22項罪 涉案64歲女被告蔡淑梅，報稱醫生，現時仍被控兩項串謀欺詐罪，指她於或約於2022年9月3日，在香港與巫鴻新及趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即不誠實地表示已對上述兩人進行評估，以及根據衞生署發布之《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，由於醫療原因，上述兩人被認為不適合在香港特別行政區接種所有當時可用的新冠疫苗。

至於蔡的丈夫，涉案64歲男被告白偉雄，報稱退休人士，則被控6項洗黑錢罪，指他於2022年7月7日至9月23日期間，在香港與蔡淑梅，知道或有合理理由相信蔡淑梅及白偉雄於花旗銀行（香港）之3個聯名戶口，所持有的金額15,906.78美元（約12.4萬港元）、61萬元、31萬元、27.2萬元、38.4萬美元（約300萬港元）及32萬美元（約250萬港元），全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。案件編號：TMCC 1894/2022、TMCC 279/2024