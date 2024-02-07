酒店性虐命案撤誤殺罪 售貨員另藏毒囚8個月

【本報訊】2022年7月中環一酒店發生懷疑涉及性虐待的命案，一名體重逾300磅的男子被發現倒臥在酒店房死亡。警方事後拘捕一名美籍男子及一名本地男子，控告他們誤殺罪。案件早前提訊，兩人獲准撤銷誤殺罪，但另被加控共3項的藏毒及販毒罪，兩人承認該3罪。主任裁判官徐綺薇昨於東區裁判法院，就涉及兩項藏毒罪的本地被告判監8個月，餘下的美籍被告則於今天判刑。

美籍被告今判刑 涉案的本地被告廖偉業（46歲、售貨員），承認兩項藏毒罪，被控在2022年7月底於香港中環荷李活道53至55號木的地酒店某房間及同日在鴨脷洲一單位藏毒。裁判官判刑指，被告於2020年就同類罪行曾被判感化令，再度犯法令本案案情更嚴重。但裁判官同意辯方指，廖於本案後，有明顯改善其問題，現時已沒有依賴毒品，驗毒結果亦呈陰性，故最終將他判監8個月。

案情指前年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。美籍被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi辦理退房手續，被告廖偉業則登上的士離去。美籍被告表示他的朋友、即死者在房內感到不適，並與經理前往房間，發現死者下半身赤裸倒臥在浴室，雙腳被床單纏着。事件最終報案，死者沒有外傷及被證實不治，執法人員檢取針筒等證物。死者體內被驗出Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。廖於同日在鴨脷洲住所被捕，並發現單位內有小量冰毒。案件編號：ESCC 1442/2022