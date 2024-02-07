消委會去年接3.4萬投訴 網購最多

【本報訊】本港消費投訴較前大增。消費者委員會去年接獲34,155宗投訴，較2022年增加11%，亦是連續第二年上升。撇除內地網購平台投訴後，仍有3.1萬宗投訴個案，不過，受影響金額較往年下跌25%，僅約8億元。

籲提防「斤變両」及「磨粉」 當中網購相關投訴佔37%，達12,696宗，按年增加近20%，金額超過4,300萬元。消委會又稱，隨着出入境旅遊全面復甦，涉及「斤變両」和「磨粉」等不良營商手法亦重現，提醒消費者小心。

消委會昨公布的數字顯示，去年食肆及娛樂類投訴達到3,913宗，較前年的3,127宗上升25%，連續兩年成為投訴榜首位。當中投訴原因最多涉延期，共701宗，其次為收費爭議，以及服務質素投訴。該會指出，沉寂數年的演唱會及其他娛樂表演節目在復常後恢復舉行，惟部分安排欠妥善或遇上惡劣天氣要取消，令相關投訴維持高位。

電訊服務投訴則由前年第4位跳升至去年的第二位，共有3,162宗，按年增48%，當中涉及流動電話服務的投訴最多，有約1,200宗，較多涉及價格爭議。旅遊業相關投訴則按年升23%，排第三位，3,160宗共涉及超過2,000萬元，當中以巴士/旅遊巴票務投訴升幅最多，大幅攀升接近7倍。消委會指復常後，消費者紛紛外遊，令與機票服務及航空公司服務的投訴大增外，同時令電訊服務投訴飆升。

至於12,696宗網購投訴個案中，旅遊事務投訴佔最多，達2,370宗，其次是食肆及娛樂，亦有2,200多宗。投訴性質方面，延期/沒有送貨/遺失微跌至3,762宗；涉及更改/終止合約的投訴則倍增至2,866宗。醫療服務投訴亦較前增加20%，投訴對象包括中醫或西醫，該會呼籲業界注意專業操守問題。