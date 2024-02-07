東呼即應：東呼即應為民請命 撞車索償立竿見影

垃圾車公司拖延 本報介入即賠錢 《東呼即應》幫忙又建功，協助市民獲賠償。市民連先生愛車被垃圾收集車撞花，維修報價近3萬元，事後向該車輛所屬公司索賠卻遭無理拖延，市民求助《東呼》後，該公司立即表示將洽談賠償事宜。

去年11月，連先生的私家車泊在紅磡某地盤附近，後被人詢問，他的車是否撞壞地盤剷車，連生查看行車記錄儀後發現，有一輛收集垃圾公司的車輛先撞他的車後，再撞向地盤剷車，連生也是受害者之一。

有片有真相 公司圖卸責 連生以為「有片有真相」，事發路段正好有一個執法部門攝像頭，可以拍到整個事件，但執法部門拒絕提供包括「涉事車輛車牌號碼」等進一步協助，之後他帶同行車記錄儀片段跟肇事車輛公司進行交涉，對方以沒有GPS可以找到、人手不足、影片「經過剪輯」或他人冒認其公司車輛等理由，拒絕作出賠償，期間他亦有採取措施，以冀找到肇事車輛但不果。

獲賠2.8萬 事主感謝跟進 在被肇事車輛公司拒絕協助後，連生有向對方提及已向《東呼即應》爆料，並會對這個事件與《東呼》進行訪問，對方在隔了兩天後，即聯絡連生欲商討保險索賠事宜。而《東呼》亦有向肇事車輛公司查詢就此事的回應，對方稱已與保險公司溝通，並在1月16日聯絡事主連生，告知其相關賠償事宜，願意賠償2.5萬元修理費以及另外3,000元在維修期間的交通賠償費，合計2.8萬元。

事主連生在事情解決後，對《東呼即應》表示感謝，他表示，「沒有你們（東呼）的幫忙，他們不會那麼上心，也不會那麼快願意解決問題，和之前態度完全不一樣」，肇事車輛公司之前是完全不願意承擔責任，幸得《東呼》幫忙，才會那麼快獲得賠償。

大狀：得悉所屬公司可追責 律師梁永鏗指出，公司需對員工疏忽造成的事故負責，是為轉承責任，即便基本上看不到車牌亦沒問題，已知肇事車輛所屬公司，就算不知是誰駕駛也沒問題。

連先生指其私家車遭垃圾收集車撞花。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇