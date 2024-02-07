內地年捉156人蛇 14外籍人士圖闖港

【本報綜合報道】中國海警局周一（5日）公布去年海上走私、偷渡等10大案例，其中在去年8月29日廣東海警局於珠海青洲島抓獲14名企圖偷渡香港務工的外籍人士，鎖定以「蛇頭」梁×聰為首、長期盤據粵港兩地的偷渡團夥。廣東海警局同年9月至11月在珠海、中山、汕尾等地組織收網行動，抓獲14名組織運送者和15名偷渡者，扣查一艘涉案快艇、6輛車輛、27部手機、21張銀行卡和95萬元（人民幣‧下同，約104萬港元）現金。

破508海上走私案 涉額16.4億 中國海警局去年共查破508宗海上走私案件，案值14.9億元（約16.4億港元），抓獲156名各類偷渡者，鏈條式打掉20多個走私犯罪團夥。公布的案例中，有8宗走私案和2宗偷渡案。另一宗偷渡案涉及團夥組織兩批次42人偷渡南韓，中國海警局接獲南韓海洋警察廳通報後，山東海警局部署8艘艦艇在威海石島附近海域扣查涉事快艇，去年10月抓獲組織者、船東、船長等9名疑犯。

中國海警局東海分局、北海分局去年9至11月會同多部門，開展8次海陸協同收網行動，破獲一宗特大走私案，扣查35艘走私船舶、7,000多噸凍品，抓獲93人，初查涉案金額20億元（約22億港元），涉案凍品達3.3萬噸。當局去年亦查獲多宗走私珍貴動物、國家禁止進出口貨物等重大案件。