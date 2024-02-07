當局朝令夕改 DSE內地考場突可先行先試

【本報訊】香港考試及評核局上月公布兩間內地「與考學校」未能順利於今年設立試場，局方昨日突然改稱能如期落實，公布將以先行先試模式，在內地城市指定地點設立香港中學文憑考試考場，考評局發言人表示，文憑試公平性、公正性、可信性不變，考務安排與香港相若，又強調早前雖然表示「設內地考場涉周詳籌劃及多方配合，仍待兩地部門研究和探討」，但並非沒有計劃，只是當時條件未成熟。

僅適用於兩所內地學校 兩所港人/港澳子弟學校為深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，兩校已保送約110名中六合資格正讀生，以學校考生身份報考今年的文憑試。但強調方案只適用於兩所內地學校的與考學校的港澳籍學生，其他考生須以自修生身份前往香港試場應考，而即便在內地考場考試，口語考試考生仍需要來香港考，聆聽內容則由學校廣播系統播放。

考評局發言人指考試將全程監控，內地考場安排與香港相若，會由兩地部門合作監督；廣東省相關部門將按考評局需求提供協助；且會使用相同試卷，一併評閱，相同評核標準。至於運送及保管試卷方面，試卷會放入保密箱內上鎖，在完全密封狀態下跨境送至學校，全程由考評局職員陪同與檢察，隨後試卷放入保密室，所在地定為考評局的考試專用區域，由保安駐守至開考，運送過程會由兩地入境及海關會協助。

針對教育局在短短一個月內改變做法，發言人表示一個月前並非沒有計劃，只是當時條件未成熟，在未有確實消息之前不想影響整體文憑試。至於安排造成的額外成本方面，發言人表示內地港人子弟學校考生本身要支付應有考試費，待考評局計算總體成本或會有附加費，金額很快會公布，待教育局批准後刊憲，發言人認為成本以附加費可以處理。