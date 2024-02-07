2‧23起 再培訓津貼每月限額增至8000元

【本報訊】本港勞動力不足，僱員再培訓局（再培訓局）推出新的培訓人才計劃，該局表示，經修訂《僱員再培訓條例》後，再培訓津貼每月限額可由5,800元調高至8,000元，新修訂的津貼限額將於本月23日起實施，適用於當日起開班的再培訓局常規就業掛鈎課程。此外，該局還會試行全新的「培訓就業一條龍」，為期兩年，鼓勵潛在勞動力投身人力需求殷切的行業，並於入職後持續進修。

再培訓局表示，新的再培訓津貼將由今年2月23日起開始實施，所有7天或以上的就業掛鈎課程（「青年培育計劃」課程除外）的每日津貼額將劃一提升至333元（以每日兩節課堂計算），半日津貼額為166.5元（以每日一節課堂計算）；而「青年培育計劃」課程的每日津貼額將提升至167元。再培訓局還表示會提供超過200項就業掛鈎課程，包括28個行業，鼓勵市民申請接受培訓。

再培訓局又會試行全新「培訓就業一條龍」計劃（計劃），為期兩年。計劃主要由培訓機構協助參與僱主進行招聘及以「企業包班」形式開辦職前培訓課程，合資格學員再完成培訓後可獲發再培訓津貼。僱主亦會與獲錄取學員簽僱傭合約，合約會在完成職前培訓課程後生效。