建築物管理條例 循先易後難修訂

【本報訊】大廈管理問題屢見不鮮。政府早前提出修訂《建築物管理條例》修例。相關委員會昨日舉行會議，會上有議員批評，當局在10年前就修訂進行諮詢，現時條例「跟唔上時代嘅步伐」。有議員又擔心有心人會為避開修訂條例而拆件做。政府回應重申，當局是次採用先易後難方式，先處理爭議較少的條文，會在條例通過後，再研究其他問題。

議員陳學鋒批評文件「跟唔上時代嘅步伐」，因為當局在10年前諮詢，而圍標問題亦千變萬化，層出不窮，市民或認為條例不能針對現時情況，出現落差。他又指條例針對全港私人物業，情況有不同，認為往戶人數有多有少，建議下一階段修例根據不同大廈情況處理，直言「如果你唔去面對呢啲問題好難同市民交代」。民政及青年事務局局長麥美娟強調當局無逃避難的事，當局承認條例有相關問題，重申完成是次修例會馬上處理困難的事項，承諾下次會議提交下階段方向。

議員憂鑽漏洞將工程拆件 平均單位作價逾3萬元的「大型維修工程採購」，須有至少5%的業主或100名業主親身投票，議員楊永杰憂慮有心人因而會拆件做，例如消防門、升降機等逐一分開，令整筆工程不超過3萬元，關注政府能否加入條款阻止有關漏洞，例如該大廈一旦一年內所有工程合計超過3萬元，日後所有工程都需要須有至少5%的業主或100名業主親身投票，以防止有人「Cap水」。

至於條例同時就重要的法團文件增設罪行，包括會計帳目、會議紀錄、招標文件和委任代表文書。一經定罪，會議召集人或管委會委員（視乎情況而定）可被判罰款。楊永杰指出過去有別有用心的前法團主席不交出文件，最後法庭只能判對方罰錢，認為現時刑罰過輕，關注能否加重刑罰。麥回應指，當局在相關條例經歷10年，相信大眾不希望甚麼都不做，條例通過後會再研究不交出文件的問題，加重刑罰上由於條例涉及不同類型法團，所以當局希望取一個平衡。她續指有現行條例處理「大型維修工程採購」拆單問題，有法例規管。