多筆訟費未清逃澳洲 許智峯被頒令破產

許智峯

【本報訊】被港府懸紅100萬元通緝、流亡澳洲逾兩年的前議員許智峯，於去年11月被律政司入稟高等法院將他呈請破產。案件昨於高院聆案官余啟肇席前提訊，余官在與訟雙方缺席下表示，呈請一方已備齊相關文件，且亦送達予許，許並無任何回應，余官最終頒令許智峯即時破產。

呈請人是律政司司長，答辯人是許智峯。許於早前在港共涉及4宗刑事案並獲准保釋，當時身為立法會議員的許，於2020年聲稱因要到丹麥外訪，獲法庭批准其離港，但他隨後即宣布「流亡」。律政司之後指控許涉刑事藐視法庭，高院於2022年在他缺席下裁定藐視法庭罪成，判囚3年半，並下令許須向律政司支付懲罰性訟費。

官斥精心布局 損司法信心 法官當時判刑時批評，許精心策劃外訪騙局，大大破壞了公眾對執行司法公義的信心。法官又認為許嘲諷刑事司法制度，行為相當於干犯了妨礙司法公正罪。另外，許智峯亦曾於2018年在立法會內涉搶保安局女高級行政主任的手機，被裁定普通襲擊罪成，許提出上訴，但因缺席聆訊於2021年被駁回。當時律政司表明不打算申請訟費，但法官則建議申請訟費，否則令其他上訴人認為不到庭毋須負上後果。

除刑事案件外，許亦涉及其他民事案須支付律政司訟費，包括他入稟要求執法部門公開催淚彈成分，在潛逃後要求撤回案件其後又改變主意，最終被中止聆訊且被下令須支付律政司訟費；就西灣河執法人員開槍案提私人檢控遭撤銷，再申請司法覆核敗訴，並須支付律政司訟費。

據許智峯於去年8月在社交平台透露，他在澳洲定居並於當地的法院完成宣誓，成為該處的執業律師。案件編號：HCB 7034/2023