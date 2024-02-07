周庭棄保潛逃 港府正式通緝

【本報訊】已解散的香港眾志創黨成員兼常委周庭，去年9月赴加拿大多倫多讀書，早前她未有在去年12月底的原定時間回港就《港區國安法》報到。港府昨日表示，對周庭正式通緝，並將終生追捕。

周庭去年底在網上發文指現身處多倫多，去年7月初獲國安告知，如果想到加拿大升學，需要香港國安處人員「陪同」和「保護」到內地一天，而在完成行程後會獲發還護照，她只需在大學假期時回港報到。回港後，再次被國安要求寫下數封，感謝執法部門安排使她能了解祖國的偉大發展之信件。她之後在9月中離開香港到加拿大多倫多升學，護照則是在出發前一天才收到；貼文中她又透露患有情緒病，並表示「大概一輩子不會回來了」。

周庭在2020年8月10日因涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全，違反《港區國安法》而被捕，事後准保釋。她於2020年底至2021年中因其他案件判囚，出獄後，她仍繼續接受國安處保釋候查，期間她均按時向警方報到，至去年9月她獲准赴加讀書後，未有再回港報到。執法部門昨指畏罪潛逃是可恥行為，任何逃犯都不應妄想潛逃後，可逃避任何刑責。

4逃犯晤美助卿 中方譴責 另一方面，負責東亞和太平洋事務的美國國務院助理國務卿康達，周一（5日）接見香港國安處通緝潛逃的海外人士郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐。中國外交部發言人汪文斌周二（6日）表示，中方對美方高官公然勾連外逃反中亂港分子，表示強烈不滿和堅決反對。

郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐周一與康達會面時，呼籲美方為被控違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英等人發聲。美國國務院東亞暨太平洋事務局之後發文指，美方呼籲香港當局立即停止一切恐嚇香港和世界各地人民的行為。

汪文斌指出，有關外逃反中亂港分子涉嫌危害國家安全，香港警方依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是必要正當之舉。美國制訂的國家安全法也具有域外效力。美方為反中亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準。汪強調，香港事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力插手干預。中方敦促美方反躬自省，切實尊重中國主權和香港法治，不做犯罪者的避風港。

周庭