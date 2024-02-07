陳沛敏﹕黎智英撐反修例 多番施計谷上街

黎智英

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳稱，黎智英很鮮明地反對修訂《逃犯條例》，並支持抗爭，亦很重視2019年4月舉行的反修例遊行，常常想辦法令更多人上街，黎在遊行前夕形容情況「太靜」，令他「好驚」。《蘋果日報》在遊行當天亦破例，在七一以外的日子，請漫畫家尊子畫漫畫以印製海報。

陳沛敏供稱，一般來說，每年7月1日，《蘋果日報》會請漫畫家尊子設計漫畫，並印成全版海報。2019年因應反修例事件，《蘋果》特別破例在4月請尊子畫畫。控方呈上2019年4月28日《蘋果》實體報紙，並由3名法官輪流翻閱。該報頭版標題為「今上街反惡法」，配以彭定康、林榮基等人的頭像；最後一頁則是寫有「反惡法 倒林鄭」字句的漫畫海報。

陳說，不記得是誰提議畫海報，她覺得黎智英很重視這次遊行，因為黎不斷傳送訊息查問，「要睇吓點樣搵多啲人上街」，黎又會問幫民陣印海報的相關問題。

遊行前太靜 黎向陳稱「好驚」 控方展示相關WhatsApp訊息，顯示黎在遊行前，曾向陳說「請想想有甚麼我們還可以做，催谷市民明天上街？現在情況實在太靜，好驚」。另外，陳亦按黎的指示，刊登彭定康就修例的評論。

控方之後展示刊於2019年5月，《蘋果》題為「黎智英：修例後香港玩完」的報道，欄目名稱是「送中惡法」。陳稱，因黎智英鮮明地反對修訂《逃犯條例》，故《蘋果》有這一系列的報道。陳續說，黎認為，如果再由泛民人士談修例，對讀者來說欠新意，希望找不同界別具分量的人來發言，包括法律界、宗教界。她遂按指示，吩咐同事聯絡相關人士。

指示訪問學生 謀煽動年輕人 陳續指，2019年6月黎智英曾傳訊息，着她找學生訪問，藉此激發其他學生參與同月9日舉行的遊行。對於2019年6月9日遊行相信有百萬人參與，黎感到高興，將作家董橋的話轉達給她，說「為勇敢香港人乾杯！」雖然政府之後暫緩修例，但黎智英覺得這只是一種策略，要撤回修例才能達到目的。到2019年6月15日，《蘋果》頭版標題為「惡法擬暫緩但不撤 遊行前夕 林鄭緩兵 明天照上街」。陳坦言，是考慮過黎的意見才起這標題。

到2019年7月，《蘋果》頭版標題為「惡法未撤回 林鄭未下台 今日再上街」，當日隨報附送《逆權六月》特輯。陳稱，「逆權」二字的意思，簡單來說是反對政府，並非針對某一條例。陳表示，「逆權六月」是用來概括六月的兩次大遊行。被問到出版目的，陳稱，一方面是希望更多人買《蘋果》，另方面是一種表達支持運動的方式。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點表