醫健：健康在您手：長期流眼水或患眼乾症？

眼睛每日都會製造淚水洗走污垢及滋潤眼角膜。但無故或隨時隨地流眼水，則可能是患上眼乾症等眼部疾病的病徵。

一般而言，導致眼水過多的主因有三項，包括：一、眼睛或鼻子受刺激性物體影響；二、因眼皮發炎或受創傷產生的腫脹導致淚管閉塞；三、眼乾症，亦是最沒被想到造成流眼水的成因。當淚水不足，眼睛在條件反射下，會排出較平常多的淚水以改善眼乾情況，引致反射性淚流等徵狀。

畏光、長期流眼水等要小心 據中大醫學院估算，香港約有三成人患有眼乾症。症狀包括：眼睛不適、乾澀、眼紅、畏光、長期流眼水及出現異物感等。嚴重的眼睛會灼熱，視力模糊、對日常生活帶來不便。人的淚膜由油脂層、水液層及黏液層組成，任何一層出現問題，都會形成眼乾症，如造成缺水性乾眼症、瞼板腺失靈引致的揮發性乾眼症，或若缺油缺水造成的混合型乾眼症。

如懷疑患有乾眼症，應及早尋求眼科醫生的協助，包括評估眼皮內側的瞼板腺，測試淚液量等作診斷。

從日常改善眼乾 另外，可在日常生活入手，例如避免長時間使用電子產品；用眼線筆等化妝品後徹底卸妝；保持室內空氣濕潤；實行20-20-20護眼法則，隔20分鐘，休息最少20秒，並遠望20呎外的景物，讓眼睛得到適當的休息。

亦可考慮使用非處方人工淚液產品，如羥丙基甲基纖維素（Hypromellose）及玻尿酸（Boric acid）等。不過，使用前應留意成分標誌，避免選擇含有如苯扎氯安（Benzalkonium Chloride, BAK）等常見防腐成分的產品，因長期使用或致敏感，嚴重可造成角膜表皮受損及惡化眼乾症狀。

朱善琪 聖雅各福群會

惠澤社區藥房註冊藥劑師

聖雅各福群會