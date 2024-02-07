首批6000父母獲發2萬元生育獎勵

【本報訊】政府向新生嬰兒家庭派發兩萬元獎勵金的「谷生育」措施，累計已獲約6,900宗申請，港府昨日宣布，即時開始會向合資格人士發放金額，首批有約6,000名父母獲發放。一般來說，合資格人士最快可於遞交申請後兩星期獲發獎勵金。

接約6900宗申請 港府昨日表示，新生嬰兒獎勵金計劃自去年10月25日開始接受申請，直至上周六（3日），共有約6,900宗合資格人士提交申請。首批約6,000名合資格父母，則由去年10月25日至今年1月中旬提出申請，政府已陸續向該些約6,000名父母發放兩萬元獎勵金。在發出獎勵金後，當局會透過特定電話號碼向收款人發送通知短訊。

另外，由即時開始，合資格申請人只要填寫包括銀行戶口的資料正確無誤，在遞交獎勵金的申請2至3星期後，便可在其指定銀行戶口收到新生嬰兒獎勵金。港府提醒市民，發放獎勵金的通知短訊不會提供任何網站連結，呼籲市民提高警覺，提防騙徒冒用新生嬰兒獎勵金的名義行騙。