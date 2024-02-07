乳癌新症升 議員促擴展婦女篩查

【本報訊】乳癌是本港女性第三致命癌症，且新症數目連年上升，2021年女性乳癌新症達6,400宗，按年上升13%。政府在2021年推出的乳癌篩查先導計劃於去年9月完結，新一份財政預算案本月底便發表，議員葛珮帆昨召開記者會，促請政府加強乳癌篩查先導計劃及宣傳教育；並提升乳癌篩查技術，及早以公私營合作模式推展40歲或以上婦女全民乳癌篩查，減輕長遠公共醫療開支。

根據政府統計處資料，截至去年中，本港45歲至69歲婦女人口達163萬。截至去年3月底，約有1.93萬人透過乳癌篩查先導計劃，接受乳癌風險評估。癌症策略關注組召集人麥嘉欣指出，先導計劃的參與人數，與政府當初預期兩年有4.8萬人出現明顯落差，經獲轉介進行乳房X光造影檢查的病人不足6,000人，反映計劃成效之低。麥認為，政府有必要着手加強宣傳，簡化參加手續，鼓勵婦女做檢查。

籲減少條件限制 葛珮帆指出，目前政府推動的乳癌篩查主要以風險主導，即市民需具備一定風險條件才能獲資助篩查。她續稱，據資料現時84%乳癌患者並無家族史，呼籲港府應該參考台灣等地，加強BMI、運動習慣等個人風險因素的比重，甚至利用更全面的3D造影篩查，使更多婦女受惠。葛表示，稍後將會聯同「關注香港乳癌防治專家小組」，約見衞生署和醫務衞生局代表，進一步反映對本港乳癌防治的意見。