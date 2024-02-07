掛號久等想轉私醫 次緊急病人可退款

急症室假期措施 助騰出位置 農曆新年將至，日內又會降溫或導致呼吸道感染個案上升。醫院管理局昨宣布新春服務的特別措施，年初一至初四（10日至13日）4日假期期間，普通科門診名額會增加25%至8,000個，提供服務的診所則由14間增加到18間。鑑於急症室求診壓力大增，醫管局除調派更多人手外，還推出「掛號後退款」服務，後日（9日）至本月18日期間，到急症室求診的第4、5類次緊急和非緊急病人，若掛號後因等候求診時間太長，可獲安排退款。該局會觀察是次新措施的經驗，再決定日後是否有同類安排。

醫衞官員表示，農曆新年假期本港受寒流影響，氣溫再度下降，或導致社區呼吸道感染個案上升。

本港自上月進入冬季流感季節後，近日流感的感染個案已下跌至4.9%，但估計只屬短暫波動，提醒市民冬季流感季節會維持8至10星期。至於新冠污水監察數據目前趨於平穩，新變種病毒JN.1已完全取代XBB變種病毒株，預計春節假期或會引起另一波爆發，呼籲市民接種流感和新冠疫苗。

當局又指，在4天農曆新年假期，醫管局普通科門診會較往年加強，其中普通科門診名額增加25%至8,000個，假期期間提供服務的診所，由14間增加到18間；三方協作的中醫門診，假期期間每日會設有1,800個資助服務名額。同時，有近100間私營診所和醫院已表明會在長假期間提供服務，另外亦有超過250間中醫診所回覆指，會在初一至初七（10日至16日）延長服務。市民可透過醫健通和HA Go手機應用程式，查看在新春期間提供服務的公私營機構。

醫管局農曆新年增撥人手 公立醫院急症室方面，醫院管理局總裁高拔陞表示，會留意急症室情況，在初三、初四將調派更多人手協助處理；周五至本月18日期間，第4、5類次緊急和非緊急的病人若因輪候時間較長、希望轉看私家醫生，可在掛號登記後24小時內提出退款申請，醫院會在一個月內退還款項，冀藉此騰出急症室時間，為更有需要病人提供更快服務。

高拔陞指出，新措施屬特殊安排，醫管局不會鼓勵市民退款，又指會觀察是次新措施的經驗後，再決定日後是否可以作出同類安排。當局強調，急症室是照顧嚴重和危急病人，屬寶貴的醫療資源，呼籲市民患傷風感冒或擦傷等，可從其他途徑治療。