利是縮水 逾半受訪者派每封$20

【本報訊】經濟不景，今年利是可能縮水。有團體昨日公布一項訪問逾1,000名市民的調查，發現表明今年利是較低金額（10元、20元）的比例有所上升，50元的比例出現下跌，但較高金額（100元或以上）也有所上升，顯示全球經濟低迷下市民趨於「手緊」，不過，高收入群似未受影響，故利是亦呈兩極化。

香港研究協會在上月22日至31日進行調查，共訪問1,029名市民，派利是的受訪者佔68%，當中有21%表示今年的利是會較往年提升金額，而表示減少的有13%。61%受訪者表示今年利是金額會與去年差不多。

31%人稱外遊度歲 5年新高 每一封利是平均金額方面，表明封「10元」的受訪市民佔12%；「20元」的有54%；「50元」的有9%；「100元或以上」的有16%；亦有8%表示「不打算派利是」及「無意見」。協會指，較低金額（10元、20元）的比例有所上升，較高金額（100元或以上）也有所上升，利是金額出現兩極分化。此外，31%受訪者表示一定會或多數會新春期間外遊，比例創5年新高。

另外，問及今年是否獲加薪時，表示會獲加薪與不會獲加薪的市民分別佔比32%與30%，協會指，市民預計加薪的比例在近5年首次超過不會加薪，結果顯示市民對加薪持樂觀態度。