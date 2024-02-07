年初八起 桃花可送55站點回收

【本報訊】年花應節，但佳節過後，鮮花隨時成棄置品，環境保護署呼籲市民及工商機構參加桃花回收計劃，由2月17日（年初八）至3月2日，將擬棄置的桃花交予全港中央收集站及54個地區收集站，參與者均會獲發電子證書；而將桃花運往「綠在區區」回收環保站的參與者更可獲得小禮物乙份。

包括11「綠在區區」回收站 回收計劃分為兩階段，首階段由本月17日至25日，位於Y‧PARK［林‧區］的中央收集站及54個地區收集站，包括「綠在區區」11個回收環保站、6個離島廢物轉運設施及37個公眾垃圾收集站，可供市民回收桃花。次階段2月26日至3月2日，市民及工商機構可於星期一至星期六上午9時至下午6時的辦公時間內，將桃花直接送往Y‧PARK［林‧區］。

可轉化成再生產品 環保署發言人指為方便市民參與桃花回收計劃，部分地區收集站的開放時間將會延長。回收得來的桃花會在Y‧PARK［林‧區］與其他園林廢物一同被轉化成再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和藝術品等。是次計劃只限於回收桃花，桃花在送往回收前須拆除揮春及膠帶等裝飾物品，以免影響其回收再造的過程。環保署亦鼓勵市民將其他小型植物如年桔重新栽種；至於裝飾物則可儲存再用，以實踐惜物減廢。