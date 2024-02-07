新春長假經海陸空過境 料逾750萬人次

【本報訊】新春將至，來往中港兩地人潮漸增。入境事務處昨日表示，預計今年農曆新年假期期間（9日至17日），約有超過750萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，而各陸路邊境管制站則料會有約600萬人次進出香港。政府昨日已舉行跨部門會議，討論大型活動和特別節日過關交通安排，執法部門、運輸署等今日（7日）會詳細交代農曆新年期間的交通和過關安排。

年初四入境高峰 入境處預計，陸路出境較為繁忙的日子為2月11日，出境人次約為46.1萬，而入境高峰期為2月13日，入境人次約60.7萬。假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站亦將會非常繁忙，入境處預計每日平均分別約有17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。

為疏導農曆新年假期期間的跨境人流和車流，政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，作出特別通關安排。年三十晚（9日）至年初四（13日）期間，深圳灣管制站的旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作；及在年卅及年初二（11日），羅湖管制站的旅客清關服務亦由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時。