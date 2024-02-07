缺陣風波 消委會迄收477宗投訴
【本報訊】國際知名球星美斯隨美職聯球隊國際邁亞密來港，本要與港隊舉行表演賽，但美斯卻不落場，引發球迷及已購買當日賽事門票的消費者不滿，紛紛向香港消費者委員會投訴。截至昨日傍晚5時30分，消委會已累計收到477宗投訴，旅客佔74宗、本地消費者有403宗，涉及金額超過310萬元多，最高一宗金額為2.4萬元。
或涉及「誤導性遺漏」
有關投訴昨晨6時只有245宗，總金額達約160萬元，平均每宗金額6,500元，惟消委會昨日收到的投訴持續上升。該會總幹事黃鳳嫺在一個電台節目中表示，國際邁亞密來港表演賽與事前公布不同，事件或涉及「誤導性遺漏」，即無告知消費者相關資訊，雖然主辦方可解釋球員受傷已獲廣泛報道，但事件仍有可爭拗之處。黃又稱，消費者除追討門票金額，亦有人要求賠償相關機票或高鐵票、酒店支出等。黃鳳嫺建議消費者保留信用卡交易資料等相關紀錄。黃又稱，以往大型活動出現突發事故，有很多安撫消費者的例子，例如包括送禮物，或在另一個表演優先購票。她又以MIRROR及黎明演唱會為例，指主辦單位反應快，作出適當善後工作，期望是次活動的主辧方可引以為鑑，並安撫球迷。
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