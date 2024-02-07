缺陣風波 消委會迄收477宗投訴

或涉及「誤導性遺漏」

有關投訴昨晨6時只有245宗，總金額達約160萬元，平均每宗金額6,500元，惟消委會昨日收到的投訴持續上升。該會總幹事黃鳳嫺在一個電台節目中表示，國際邁亞密來港表演賽與事前公布不同，事件或涉及「誤導性遺漏」，即無告知消費者相關資訊，雖然主辦方可解釋球員受傷已獲廣泛報道，但事件仍有可爭拗之處。黃又稱，消費者除追討門票金額，亦有人要求賠償相關機票或高鐵票、酒店支出等。黃鳳嫺建議消費者保留信用卡交易資料等相關紀錄。黃又稱，以往大型活動出現突發事故，有很多安撫消費者的例子，例如包括送禮物，或在另一個表演優先購票。她又以MIRROR及黎明演唱會為例，指主辦單位反應快，作出適當善後工作，期望是次活動的主辧方可引以為鑑，並安撫球迷。