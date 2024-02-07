港協撰千字文 轟美斯不尊重香港

【本報訊】就球王美斯訪港踢表演賽卻未有上場，引起大批球迷不滿一事。港協暨奧委員會副會長昨在Facebook撰寫千字文，批評美斯及國際邁亞密不尊重香港，認為「欠香港球迷一個解釋及道歉」，又認為主辦單位Tatler Asia應給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代。

文中提到，當球隊步出飛機參與歡迎儀式，儀式未結束時球員便拉隊離場，司儀「叫都叫唔住」，就匆匆登上旅遊巴，場面尷尬，令人遺憾，為球隊到來的精心安排，卻被狠狠踐踏。他又批評美斯在表演賽當日的表現，坦言不清楚美斯的身體狀況，「但如果我是美斯，我知道現場4萬名球迷是為我而來，這場不是國際規格的正式比賽，只是表演賽，我會選擇主動現身說法，甚至與觀眾交流握手，送上親筆簽名球衣，以答謝球迷的支持。」而香港球迷並沒有感受到被尊重。

傳15萬元合照套餐 斥主辦方賺到盡 他又提到，相比起其他百年老牌歐洲球隊，國際邁亞密在短短五六年間，已經索價據聞1,000萬美元進行一場表演賽，惟碧咸應該心知肚明，這1,000萬美元出場費其實是因為美斯及碧咸本人的知名度，如果沒有「球王」加持，根本不值這個價錢，所以說跟美斯沒關係也是說不通。他指國際邁亞密距離「百年老店」仍有一段時長間，希望它不會忘記參與足球的初心，不只是為了賺錢而參與足球。在今次事件上，「國際邁亞密還欠香港球迷一個解釋及道歉。」

同時批評主辦單位Tatler Asia予人「賺到盡」的感覺，傳聞指Tatler Asia以15萬套餐價，售賣與國際邁亞密球員合照的機會。「如果我是美斯，知道主辦機構邀請我與客人合影，然後它能收取15萬，我也可能黑面」。指雖然今次活動不涉及公帑資助，但不代表不用向公眾交代、不用向社會負責。但希望Tatler Asia可以考慮一個合適方案，「給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代，展示一份應有的尊重」。並透露自己在球賽當日剛好在意大利進行考察，未能在港觀賽，但在考察期間獲國際米蘭CEO邀請觀賽，席間也善意邀請他們球隊考慮訪港交流，希望球迷未來有機會看到國際米蘭的風采。