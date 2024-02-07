抵日操練射門如常 美斯開腔：並無受傷

落機面露微笑 現身賽前記招 「球王」美斯日前隨國際邁亞密訪港，報稱受傷未有落場比賽引起巨大爭議，前日（5日）乘專機離港，飛往日本東京，球隊官網發布球員到埗情況，美斯與幾日前抵達香港一樣，自攜行李手持飲品出艙，不同的是，美斯落樓梯時面露微笑，與抵港時的面無表情截然不同。至昨日，美斯現身賽前記者會，首度回應香港站「No Show」風波，指日前對港隊表演賽未有上陣，經檢查證實並無受傷，但大腿內側感覺不適，形容未能落場比賽是「不幸」，希望將來有機會再到香港比賽。

稱沙特站已感不適 大腿有腫 美斯飛去東京後心情明顯好轉，昨出席品牌活動，為時近半個鐘的記者會，用西班牙文回答了4條提問。期間美斯被記者問到，日前在香港的表演賽未有落場的風波。美斯形容事件是不幸，指早前在沙特阿拉伯站首場友賽中，已感大腿內側有不妥，之後他在第二場友賽上場，但仍感覺不適，電腦掃描檢查顯示有關位置腫了。而上周在香港的公開操練，他有現身是因為當時有大批球迷在場，亦有與小朋友互動的環節，他希望參與，但事實上當時仍然感到不舒服；他亦希望能在星期日表演賽上露面，可惜很困難，明白球迷期望他上場，希望日後有機會再在香港獻技。

感覺好轉 望上陣對賽勝利船 美斯又提到，他與隊友都很高興來到日本，指他之前已到過日本幾次，每次都受到熱烈歡迎。至於今日國際邁亞密對神戶勝利船的友賽，美斯會否出賽，美斯表示暫時仍未確定，將會在下午的訓練中重新評估狀態，但指與過去幾日相比，感覺已好了很多，情況正在好轉，希望可以上陣。而至昨日下午，美斯參與球隊的操練，包括射門、傳球及分隊賽練習，行動自如。

對於美斯未有落場，港府表示感到「極度失望」，雖然主辦方撤回M品牌，但認為仍有責任向大眾交代，特別是專程入場的年輕球迷。政府重申文化體育及旅遊局持續協助主辦方，為其提出不同協助。又認為主辦單位對買票的人有責任，同時有社會責任，至於海關和消費者委員會分別收到多宗投訴，當局強調相關部門會積極跟進。文體旅局局長楊潤雄則指，自己當日也在球場，他本人有親自與球隊管理人溝通，清楚表達，希望看到美斯出場。被問到如果美斯在日本的表演賽落場，他會否不開心，楊潤雄表示當然會，但亦不能排除經過幾日，美斯傷勢好轉。